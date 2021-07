Piazza Vittorio Emanuele torna ad animarsi col Teatro dei Burattini di Alessio Sasso

Ritorna finalmente a Bisceglie, dopo una lunga assenza, il Teatro Nazionale dei Burattini di Alessio Sasso. Dopo il successo delle tappe di Bitonto, Trani e Molfetta il giovane burattinaio biscegliese continuerà il suo tour estivo in Piazza Vittorio Emanuele, dove rimarrà stabilmente da domani, venerdì 16 luglio, a lunedì 9 agosto.

Per la gioia di tutti i bambini – e dei numerosi adulti che, con grande affetto, seguono da tempo questa antichissima tradizione – Alessio Sasso e i suoi burattini andranno in scena ogni sera con uno spettacolo diverso. Le avventure di Pulcinella e dei suoi compagni verranno riproposte in tre fasce orarie: alle 19,30, alle 20,30 e alle 21,30.