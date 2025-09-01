Piazza Duomo diventa palcoscenico per “Opera in Sinfonia – Le melodie delle serie Tv”

Prosegue con un nuovo appuntamento la stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Federiciana, che stasera 1 settembre alle ore 20.30 porterà la sua musica nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Bisceglie con “Opera in Sinfonia – Le melodie delle serie Tv”.

A impreziosire il concerto sarà la partecipazione del quartetto Note di Puglia, ospite dell’orchestra, che interpreterà celebri melodie tratte dalla serie televisiva Bridgerton e altre colonne sonore capaci di emozionare il pubblico internazionale. Le esecuzioni dal vivo restituiranno nuova vita a brani iconici, trasportando gli spettatori in atmosfere raffinate e ricche di suggestioni.

Per una sera, la piazza più rappresentativa del centro storico di Bisceglie si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle, dove architettura e musica si fonderanno in un’esperienza unica. L’ingresso sarà gratuito, permettendo a tutta la comunità di partecipare a un momento culturale condiviso e aperto a tutti.