Petruccelli Parrucchieri protagonista della tappa biscegliese di Miss Italia Cinema

PUBBLIREDAZIONALE – La Petrucelli Parrucchieri sarà protagonista a Bisceglie, venerdì 12 agosto all’Anfiteratro del Mediterraneo ore 20.30, in occasione della Finale Regionale di Miss Italia Cinema, che nominerà la quinta Miss che accederà alla prefinale nazionale del concorso, giunto alla sua 83^ edizione. L’evento è organizzato dall’esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi col patrocinio del Comune di Bisceglie.

L’importante realtà biscegliese, guidata Lena Petrucelli, ha avuto l’incarico dall’organizzazione di proporre il prestigioso evento come azienda esclusivista per la tappa biscegliese. Un riconoscimento importante per la Petrucelli Parrucchieri che dal 2018 è divenuto punto di riferimento a Bisceglie e nel territorio.

“E’ davvero un momento magico – dichiara Lena Petrucelli – l’ufficio moda Italia sceglie ancora noi, rendendoci orgogliosi di esprimerci al meglio nella nostra città. Avremo l’emozione di avere con noi Miss Italia in carica, Zeudi Di Palma. Sarà una festa meravigliosa che ci vedrà protagonisti, sarà un’altra esperienza molto importante, un traguardo che dedicherò interamente a tutte le mie clienti – conclude – perché è sempre la riconoscenza alla base di tutto”.

L’evento sarà, quindi, impreziosito dalla presenza come madrina di Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021; nata a Scampia e simbolo di una storia fatta di riscatto e rivincita personale. A presentare le Miss protagoniste saranno Serena Sguera e Christian Binetti. Nel corso della serata prevista l’esibizione del tenore Luigi Cutrone e delle incursioni comiche di Giuseppe Guida attore comico del Mudù.

Petrucelli Parrucchieri è in via Veneto 61 a Bisceglie. Per info chiama al: 3484661994, oppure segui la pagina Facebook: Petrucelli Parrucchieri.