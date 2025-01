Personale dell’artista biscegliese Lucia Leuci esposta nelle Marche

L’artista biscegliese Lucia Leuci sta presentando, dallo scorso primo dicembre, la mostra personale “Il vero riconosce il vero”, a cura di Matilde Galletti, a Fermo, nella cornice di Palazzo dei Priori, in una dedica alla figura storica e leggendaria della Fornarina: «Ciò che più mi ha colpito – spiega l’artista – è stata la sua straordinaria determinazione e forza d’animo, in un periodo di grande tensione. Questa energia primordiale e reattiva appartiene a chi è profondamente legato alla giustizia e, con uno sguardo quasi prometeico, comprende che il bene comune non è solo un principio astratto, ma un valore intimo e personale».

La mostra, nello specifico, richiama una citazione del mondo del rap che, a propria volta, rimanda al linguaggio della strada, nell’ottica di divulgare il messaggio che solo chi è autentico può comprendere l’autenticità degli altri.

L’estro e la creatività di Lucia Leuci, trasposti in opere figurative e scultoree, sono approdati in contesti internazionali di rilievo, tra personali e collettive, spazi pubblici e privati, come il “Taipei Fine Arts Museum” di Taiwan, il “Museum and Science Centre Luuppi” di Oulu, e il “Museu de Angra do Heroísmo” delle Azzorre. Nel passato recente, Lucia Leuci ha anche realizzato la personale “Prendersi cura” presso la Polanski Gallery di Praga, con sculture “interagibili” – secondo una definizione dell’artista – col pubblico.

«Ho scelto fin da subito percorsi che rispecchiassero le mie inclinazioni – ha aggiunto l’artista – concentrandomi sulle discipline artistiche e letterarie. Tuttavia, la mia formazione più autentica è nata dalle passioni e dagli interessi che ho coltivato al di fuori dell’ambito accademico».

La mostra di Lucia Leuci sarà aperta e fruibile fino al prossimo 31 gennaio.