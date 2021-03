Passio Domini: partita la challenge fotografica “La Pasqua a Bisceglie”

In collaborazione con la pagina Instagram e Facebook “Biscegliegram”, l’associazione “Passio Domini” promuove una challenge fotografica intitolata: “LA PASQUA A BISCEGLIE“, sulla storia e le tradizioni dei Riti della Settimana Santa e della Pasqua biscegliese che, per la pandemia, non sarà possibile celebrare.

Sono gli stessi resposanbili dell’associazione a spiegare come funziona il progetto: “L’intento è quello descritto dall’associazione: ‘Condividiamo la storia, valorizziamo Bisceglie‘. Ricondivideremo le vostre foto, a partire da lunedì 29 marzo fino al venerdì santo 2 Aprile, sulla pagina Instagram di Biscegliegram come Instastories. Su Facebook invece, potete taggare entrambe le pagine (Passio Domini – Bisceglie e Biscegliegram) e pubblicare la foto mettendo in evidenza gli hashtag“:

#pasquabiscegliese

#pilloledistoriabiscegliese

#incontrobisceglie

#biscegliegram

#passiodominibisceglie

#ritisettimanasantabisceglie

Verranno selezionate e ricondivise le foto più belle con delle piccole pillole di storia. “Inoltre – concludono – il giorno di Pasqua potete taggarci sulle tradizioni culinarie biscegliesi”.