Parte oggi a Bisceglie la dodicesima edizione di “Diversiinversi”

Il Circolo dei Lettori – Presidio del Libro prosegue nelle attività seguendo il filo rosso della relazione tra arte e benessere e tra le diverse forme di arte e cultura, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze attraverso l’approccio creativo e partecipato.

Dopo l’esordio delle due giornate GEP di poesia e musica svolte al Castello Normanno e nel Tempio di San Giuseppe, dopo l’avvio della rassegna “Pugliachescrive”, si apre ufficialmente la XII edizione della rassegna Diversiinversi, ospitata nella biblioteca “Isolachenonce”, creata da Universo Salute presso l’Opera Don Uva e curata dal Circolo dei Lettori.

Tanti i poeti che si susseguiranno negli appuntamenti mensili, a partire da Neri Genesio Verdirosi che sarà presente stasera, 16 ottobre, e Carlo Rocco il 23 ottobre.

Alla voce poetica sarà dato ampio spazio, proprio per consentire al pubblico una maggiore adesione al poeta di turno ed alla sua poesia. “Ci auguriamo che questo continuo, appassionato e non facile lavoro organizzativo – si legge nella nota – possa incontrare un numero sempre maggiore di pubblico e di apprezzamenti critici e ringraziamo vivamente, sin da ora, i mezzi di comunicazione che vorranno farsi veicolo di diffusione culturale diffondendo l’informazione e favorendo la partecipazione, come sempre completamente libera e gratuita, a questi eventi”.