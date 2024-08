Parte la Sagra delle Grotte di Santa Croce / il PROGRAMMA

Dal 16 al 25 agosto, dalle 17 alle 23, torna la Sagra delle Grotte di Santa Croce, appuntamento con animazione, degustazioni e visite guidate nel sito archeologico sede dell’uomo del Paleolitico medio e del Neolitico. L’evento giunto alla ventiseiesima edizione è a cura del Gruppo Scout Bisceglie che dagli anni Novanta gestisce e si occupa della valorizzazione delle grotte scoperte nel 1934 da Francesco Saverio Majellaro.

Quest’anno la Sagra si apre con la presentazione di un nuovo volume edito dal Gruppo scout presieduto da Mimmo Rana. Si tratta de “Il Giardino di S.Croce” che raccoglie 160 specie di macchia mediterranea catalogate grazie al lavoro realizzato da Pasquale Perruccio; un libro ricco di immagini e descrizioni dettagliate sulle specie botaniche presenti nel sito carsico destinato a diventare un punto di riferimento per ricerche di studenti e appassionati di tutte le età. La presentazione si terrà alle ore 20 e sarà moderata dalla giornalista Grazia Pia Attolini.

Il programma della Sagra prevede dieci giorni di iniziative rivolte a grandi e piccoli. Ogni giorno è possibile visitare le grotte. Gli organizzatori specificano che modalità di accesso: ticket di 6 euro, ingresso con scarpe chiuse.

Il cartellone prevede inoltre attività pomeridiane e intrattenimento serale. Per la prima serata animazione musicale con DJ set a cura di Giuseppe Lamantea a partire dalle 21.

Sabato 17 agosto la serata sarà animata dalle più belle canzoni di Eros Ramazzotti, domenica 18 invece il repertorio spazierà con altre canzoni italiane con Franco Boccasile.

Lunedì 19 agosto alle 18:30 il Gruppo Scout organizza il laboratorio di lavorazione dell’argilla con tecnica preistorica. Alle 21 spazio alla musica con il karaoke con Dario Leone.

Martedì 20 agosto alle 18:30 è in programma per i più piccoli il teatrino e il truccabimbi, alle 21 spettacolo musicale con il tenore Antonio Colangelo.

Mercoledì 21 agosto si replica il laboratorio di lavorazione dell’argilla alle 18:30 e alle 21 DJ set a cura di Giuseppe Lamantea. Giovedì 22 agosto è in programma una serata dedicata al vernacolo biscegliese con i poeti locali Nicola Ambrosino e Franco Carriera. Venerdì 23 agosto alle 21 si esibiranno i Vascontenti. Sabato 24 agosto la serata sarà allietata dai Never Hide con divertentismo italiano. L’ultima serata, domenica 25 agosto, musica con IN FORMA DANCE del maestro Miguel Castellanos.