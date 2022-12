Paolo Nespoli ospite, in esclusiva regionale, alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Oggi, 5 dicembre alle ore 19.30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano, in esclusiva regionale, l’Ingegnere Aerospaziale e Astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli che presenta il suo romanzo “L’unico giorno giusto per arrendersi” (Mondadori), accompagnato dalla giornalista Elvira Serra.

“L’unico giorno giusto per arrendersi è l’ultimo”, vergata a mano sul frontespizio di un libro, ha cambiato il corso della vita di Manlio Santachiara, il protagonista di questo romanzo, quando era poco più che un ragazzo. Ora, dopo trent’anni, quelle stesse parole hanno il sapore di una promessa da onorare. Manlio Santachiara è un astronauta non più in servizio attivo, di ritorno in Italia dopo molti anni all’estero. Stella è la figlia di una sua vecchia amica, un’adolescente inquieta che ha trovato nel cielo stellato una via di fuga dalla realtà: la sua vita le va stretta, le sembra troppo piccola per contenere tutti i suoi sogni. Finché a poco a poco quei sogni si spengono, sprofondandola nel buio.

Nella sua lunga carriera di astronauta, Paolo Nespoli ha trascorso quasi un anno nello Spazio, trovandosi a osservare la vita sulla Terra da una prospettiva inedita. Proprio a partire dalla sua storia eccezionale – gli anni di addestramento militare dapprima, seguiti dall’esperienza straordinaria di vita e lavoro con le varie agenzie spaziali mondiali, per finire con la sfida tutta umana di una malattia importante –, Nespoli ci regala un racconto esemplare che parla di sacrifici e di coraggio: per aspera ad astra, per arrivare a lambire le stelle bisogna dare tutto e andare avanti, sfidando i propri limiti. L’unico giorno giusto per arrendersi è un romanzo che racconta un viaggio intimo e intenso nella mente e nell’anima di un “uomo delle stelle”, incoraggiandoci a coltivare i nostri sogni e a non darci mai per vinti. Perché se si punta sempre in alto, le stelle non sono poi così lontane.

Paolo Nespoli (Milano 1957), Incursore dell’Esercito, Ingegnere Aerospaziale e Astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, ha vissuto e si è addestrato al centro NASA di Houston e alla Città delle Stelle di Mosca per più di vent’anni. Ha compiuto tre missioni nello Spazio: la prima, sullo Space Shuttle/Stazione Spaziale, nell’ottobre-novembre 2007; la seconda, su Soyuz/Stazione Spaziale, dal dicembre 2010 al maggio 2011; la terza, di nuovo su Soyuz/Stazione Spaziale, dal luglio al dicembre 2017, per un totale di 313 giorni, 2 ore e 36 minuti nello spazio.

Ingresso gratuito per informazioni per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it