Paolo Nespoli alle Vecchie Segherie Mastrototaro racconta “L’unico giorno giusto per arrendersi”/ VIDEO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro hanno ospitato ieri, lunedì 5 dicembre, in esclusiva regionale, Paolo Nespoli, Ingegnere Aerospaziale e Astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea.

L’occasione è stata la presentazione del suo ultimo libro, edito da Mondadori, dal suggestivo titolo: “L’unico giorno giusto per arrendersi”. Non un’autobiografia, come ha sottolineato Nespoli nel corso della serata, ma un romanzo, ispirato a fatti reali ma con personaggi e situazioni di fantasia. Una nuova veste, quella di romanziere, che ha permesso a Nespoli di raccontare ed esprimere la propria visione del mondo e delle cose con una rinnovata libertà e profondità.

Nel suo libro, Nespoli racconta la storia di Manlio Santanchiara, un astronauta ormai in pensione che, una volta tornato in Italia, decide di diventare il mentore di Stella, la figlia adolescente di un’amica di vecchia data che vive un momento difficile a causa dei suoi sogni infranti. In questi due personaggi, l’astronauta brianzolo ha riversato alcune delle sue esperienze personali, con l’obiettivo, tutt’altro che banale, di spronare le persone che inseguono un sogno a non demordere nonostante le difficoltà. Nella convinzione che l’unico giorno giusto per arrendersi è sempre un altro.

Nel servizio, la nostra video-intervista all’autore. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.