Palazzo Tupputi ospita due performance per la seconda giornata del festival SIRENE

Prosegue oggi, giovedì 17 luglio, la quinta edizione di SIRENE | Performing Arts Festival, un progetto di Sonenalé, con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e realizzato in stretta collaborazione con Puglia Culture. Un festival che trasforma i magnifici scenari della città di Bisceglie in un palcoscenico per alcuni degli artisti più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Alle ore 21, i bellissimi spazi del rinascimentale Palazzo Tupputi, nel centro storico di Bisceglie, ospiteranno due performance. Ad aprire la serata Questo ballo è per noi #3, esito del laboratorio condotto dal coreografo Gennaro Lauro, prima tappa pugliese del suo progetto più ampio To Repel Ghosts / Lettera al padre. Una riflessione collettiva sul maschile attraverso l’arte performativa, per chiedersi: cos’è il maschile? Di chi è? Ci appartiene o siamo noi ad appartenergli? Quanto ci ha dato e quanto ci ha tolto? Può essere più nostro? E come? Un progetto laboratoriale sostenuto da Sosta Palmizi per la prima volta in Puglia.

A seguire, la performance Della fragilità dei corpi: una produzione Sonenalé, con la coreografia di Riccardo Fusiello, realizzata con il sostegno di Rarì – Rainbow River Festival e Insidequeer. Un omaggio di un corpo che non vuole essere costretto a scegliere chi essere, come muoversi, in che forma mostrarsi ma che vuole cambiare stato e consistenza seguendo il desiderio e la necessità del momento. Un corpo fisico ed emotivo che si priva della cultura che gli sta addosso e che lo definisce per affidarsi agli stimoli che dall’esterno lo catturano, attraversano e modificano.

A testimonianza di un grande interesse del pubblico, la serata è già sold-out, ma è possibile mettersi in lista d’attesa prenotando al numero 392 8653080 (Rossana). Il costo dello spettacolo è di 10 euro. Carnet per 4 serate (17, 18, 19 e 20 luglio) a 24 euro.

Al termine della serata, Gemma Di Tullio, responsabile programmazione danza e progetti regionali danza di Puglia Culture, condurrà un incontro con il pubblico che vedrà protagonisti i due coreografi, Lauro e Fusiello, assieme a Michele Lopane, Dirigente Medico Psichiatria UOC CSM Barletta, psicoterapeuta delle identità sessuali e delle relazioni.

Programma completo del festival su: www.sonenale.it.

Foto di Margherita Masé.