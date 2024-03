Origini biscegliesi, K-ANT presenta “Ma maison” videoclip in uscita

Dal 15 marzo su Youtube uscirà il videoclip di “Ma maison” terzo estratto dal disco “Cenere” di K-ANT, artista musicale originario di Bisceglie.

Il videoclip, diretto da Alessandro de Leo, gioca molto sul concetto di fuggire o affrontare le proprie paure e responsabilità: “ogni volto rappresenta una sfaccettatura di noi stessi – si legge nella nota – delle nostre voci interiori che a modo loro ci parlano. Sta a noi capire se affrontarle o fuggire da esse, come e dove sentirsi più a casa, senza restarne sopraffatti”.

Il brano “Ma maison” è uno tra i più particolari contenuti nel disco. Le chitarre, prima melodiche e poi distorte, sembrano andare all’unisono con una sezione ritmica cadenzata e a tratti irruenta, il cui sottofondo è un piano malinconico unito ai suoni di tastiera. Allo stesso modo il testo: le rime taglienti e veloci delle strofe sono intervallate da un ritornello in francese che, come fosse un mantra, si ripete con accenti spostati e differenti.

“Che cos’è una casa? Una realizzazione personale per molti. Per altri è un porto sicuro, dove poter essere finalmente tranquilli e in pace con se stessi. Sentirsi a casa, sentirsi abbracciati da un calore che pochi posti al mondo, fuori da quelle quattro mura mentali e non, riescono poi a darci.”

Dopo 20 anni di testi e musica, poesie e canzoni, il progetto K-ANT (che si legge “chei-ant”) nasce nel 2003. Originario di Bisceglie oggi si presenta live forte di un sound che fonde nu-soul, r&b e rap.

Dal 2011 protagonista di numerosi live in tutta Italia sia per la vittoria del contest “A.R.T. Medimex ARCI Re.A.L. Tour 2012”, che per gli opening act di artisti come Caparezza, Ministri, Rezophonic, Subsonica e Tre Allegri Ragazzi Morti. Nel 2012 autoproduce il disco “Il Problema“. Nel 2014 vengono inseriti 2 brani in “Hit Mania Special Edition”. Nel 2015 esce il disco “La Concezione Del Tempo” (feat. Caparezza, Molla, ThinkAboutIt) grazie alla vittoria del bando Puglia Sounds Record, e si esibisce come opening act di Manu Chao e al Concerto del Primo Maggio Taranto. Nel 2016 esce il videoclip “La rivoluzione del Ctrl Alt Canc” e 2 brani dell’album vengono inseriti in “Hit Mania Champions 2016”. Dal 2018 è stato impegnato nella produzione del nuovo disco, collaborando con il collettivo “Crooked Waves” prima, e con l’etichetta Trulletto Records poi. Nel dicembre 2022 pubblica il singolo “Pulsar” e relativo videoclip, mentre a marzo 2023 esce il videoclip del brano “Cenere” che anticipa l’uscita dell’omonimo album, avvenuta il 4 aprile dello stesso anno.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL BRANO