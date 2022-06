Orelle su RaiRadio2 nella resident band del programma “Happy Family”

Dal 4 luglio al 9 settembre la cantautrice e contrabbassista biscegliese Elisabetta Pasquale, in arte Orelle, farà parte della resident band del nuovo programma Rai dal titolo “Happy Family”.

In onda dalle 08:45 su RaiRadio2 e condotto da Ema Stokholma e dai Gemelli di Guidonia, il programma andrà in onda dalla sala B di via Asiago e avrà come leit motif la comicità musicale. Non mancheranno gag canore dal vivo, rubriche ed interazione con gli ascoltatori. Curatrice Radio2 Elena Maria Russo. Produttore esecutivo Rai2 Luigia Catalano. Regia di Mauro Sebastianelli.

Ad annunciare la partecipazione al programma tele-radiofonico è stata la stessa musicista sui personali canali social.