Orchestra Biagio Abbate, lo spettacolo Five Tango Sensation chiude gli eventi estivi

Questa sera, domenica 18 settembre alle ore 20.30 in Piazza tre Santi, nel centro storico di Bisceglie, l’Orchestra Sinfonica Biagio Abbate Provincia Bat terrà lo spettacolo musicale “Five Tango Sensation”, summa artistica di Astor Piazzolla, celeberrimo compositore di Mar del Plata, in cui la fisarmonica e gli archi s’incontrano in una ennesima fusione tra mondo classico e popolare, musica dei bordelli e sala da concerto, influenze dell’avanguardia e musica della radio, rappresentazione del testamento umano e musicale di uno dei più influenti compositori del Novecento.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Bisceglie e inserito nel programma dell’Estate in Blu 2022, riprende una delle pagine più importanti nella carriera di Astor Piazzolla, il grande musicista argentino di origini pugliesi del quale quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa. Il padre del tango nuevo presentò per la prima volta i “Five Tango Sensations” a New York nel 1989.

Per l’occasione, l’orchestra Sinfonica Biagio Abbate della Provincia BAT, diretta dal M° Benedetto Grillo, accompagnerà il fisarmonicista Tiziano Zanzarella. A seguire, la fisarmonica, si immergerà nelle composizioni più conosciute del maestro Piazzolla. Il tutto con le coreografie della scuola di ballo “Etoile Fabbrica di Stelle”.

L’acquisto dei biglietti dell’evento è possibile attraverso le seguenti modalità: online su Vivaticket https://tinyurl.com/3sum4ffu; punto vendita biglietti: Bar San Giuseppe – Via Bovio 189, Bisceglie; in tutti i punti vendita Vivaticket. Per ulteriori informazioni: info@fondazioneabbate.com