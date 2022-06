Orchestra Biagio Abbate: grandi nomi della musica nel palinsesto degli eventi estivi

Nel decennale della nascita dell’Orchestra Biagio Abbate della Provincia BAT, dopo il concerto di Capodanno e la dedica al tenore Caruso ed al Milite Ignoto, l’estate non si ferma.

A rendere noto il palinsesto delle attività artistiche estive, patrocinate dal Comune di Bisceglie, sono il Presidente della Fondazione, Antonio Belsito, il Presidente dell’Associazione i Fiati, Tommaso Regina, il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e la direzione artistica. Gli eventi rientrano nel cartellone estivo “Bisceglie tutto l’anno – L’estate in Blu 2022” che sarà presentato nei prossimi giorni.

“Anche questa estate sarà caratterizzata da un programma ampio e composito che spazierà tra diverse forme di arte e spettacolo per andare incontro ai diversi gusti del pubblico”, sostiene il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “A questo proposito una colonna portante è rappresentata dalla musica d’autore dell’Orchestra Biagio Abbate che, con questa rassegna, sposa esattamente la filosofia alla base del cartellone estivo 2022 della nostra Città, sia nel proporre eventi eterogenei e di qualità, sia nell’ospitare al contempo autorevoli artisti affermati e giovani talenti locali”.

Primo degli eventi in programma è “La Traviata” per sabato 23 luglio, al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, con l’Orchestra giovanile BAT, diretta dal MaestroNadir Garofalo, uno tra i giovani direttori più apprezzati in Italia, con la partecipazione dell’ ”Alter Chorus”, preparato dal Maestro Antonio Allegretta.

“L’esecuzione de ‘La Traviata’ è stata voluta dalla direzione artistica sia per dare continuità e valorizzazione al progetto artistico di formazione orchestrale che ha preso le mosse dall’esecuzione in forma di concerto, nel settembre 2021, dell’opera “Cavalleria Rusticana”, sia per consentire una ‘ripartenza’ ai tanti giovani che, più di altri, hanno subito gli effetti negativi della tristemente nota pandemia”, spiega il M° Benedetto Grillo.

Si continua, poi, il 28 agosto con l’omaggio immancabile alla musica ed al cinema, connubio indissolubile. Giunto alla sua III edizione, il “Concerto al Tramonto” vedrà esibirsi Il musicista Nello Salza, definito “la tromba del cinema italiano”, protagonista del concerto dedicato al Maestro Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio del 2020 all’età di 91 anni.

Il musicista Nello Salza, che ha suonato in oltre 400 colonne sonore, 250 delle quali con Ennio Morricone, ma anche con Nicola Piovani, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Francesco De Masi, Fiorenzo Carpi, Piero Piccioni e tanti altri, eseguirà alcuni dei più famosi brani di Ennio Morricone, tra i quali: “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Mission”.

Il trombettista, di fama internazionale, ex prima tromba del Teatro dell’Opera di Roma e del San Carlo a Napoli e con alle spalle una collaborazione di 35 anni al fianco del Maestro Morricone, sarà accompagnato dall’Orchestra della Provincia BAT con alla direzione il M° Carmine Santaniello, direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Il cartellone estivo, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bisceglie, si concluderà il 18 settembre con “Five tango sensation” in una piazza del centro storico di Bisceglie, a rimarcare il connubio tra arte e territorio.

Un omaggio al tango in musica e danza, eseguito dall’orchestra della Provincia BAT, diretta dal Maestro Benedetto Grillo, con un programma musicale per archi e bandoneon.

“Il laboratorio orchestrale sull’opera lirica e l’abbinamento cultura e territorio sono la fotografia della vitalità di questa organizzazione e della stessa orchestra ed il suo instancabile impegno a coinvolgere più gente possibile”, sottolinea il Presidente della Fondazione, Antonio Belsito.

Il cartellone degli eventi è a cura della Commissione artistica dell’orchestra “Biagio Abbate” con i Maestri Carmine Scarpati, spalla dell’orchestra, e Claudia Lops e Benedetto Grillo.

I biglietti dei singoli eventi saranno acquistabili dal prossimo 20 giugno online presso il sito www.vivaticket.it. Per eventuali Informazioni scrivere a: info@fondazioneabbate.com.