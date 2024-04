Opera: musica e arte visiva si fondono in un evento nei Giardini d’Inverno

Il prossimo 6 aprile, la città si prepara ad accogliere un evento che promette di unire la magia della musica elettronica all’espressione artistica visiva. Opera, così è stato battezzato l’happening che si terrà presso i Giardini d’Inverno a partire dalle ore 23.

L’essenza di Opera risiede nel tentativo di creare uno spazio che unisca il vibrante spirito del clubbing con la profondità dell’arte visiva, offrendo agli ospiti un’esperienza multisensoriale senza eguali. Unendo le forze di menti creative e appassionate, l’evento vede tra gli organizzatori Massimo Brindicci, Corrado Ciliberti, Tommy Di Pinto, Gianluca Sette, Biagio Stragapede e Giacomo Pedone, le cui visioni convergono per dare vita ad un’esperienza unica nel suo genere.

Al centro dell’attenzione di Opera non sono solo le note avvolgenti della musica elettronica, ma anche le opere d’arte visuali che trasformeranno lo spazio dei Giardini d’Inverno in una galleria a cielo aperto. Le creazioni degli studenti del Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” di Corato cattureranno lo sguardo degli spettatori, invitandoli a immergersi in un viaggio attraverso forme, colori ed emozioni.

Inoltre, l’evento offre l’opportunità di immergersi nelle visual art create dal designer Gianluca Colia, le cui opere trasformeranno l’atmosfera della serata in un’esperienza visiva mozzafiato.

L’accesso a Opera avviene tramite registrazione a un link dedicato (https://ra.co/events/1890865).