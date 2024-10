Online trailer “Un amico vero”, nuovo film breve del biscegliese Giuseppe de Candia

È disponibile online il trailer del nuovo film breve del biscegliese Giuseppe de Candida, dal titolo “Un amico vero”. Il giovane regista torna a dirigere un cortometraggio (in cui compare anche come attore) dopo il suo esordio con le produzioni “Scrivimi per sbaglio” e “Prometto di esserti Fedele sempre”.

De Candia interpreta Dennis, un 25enne attanagliato dalla sensazione di solitudine e dalla paura rispetto alle responsabilità che pesano sulla sua vita di giovane adulto. La sua giornata sarà stravolta dall’incontro con un bambino molto speciale: Milo, l’amico immaginario della sua infanzia. Il piccolo amico, interpretato dal giovanissimo attore Antonio d’Amore, accompagnerà Dennis in un viaggio che lo porterà alle porte della vita adulta, dandogli finalmente il coraggio di affrontarla. “Non c’è dubbio che tornare bambini sia il sogno di ogni adulto, per liberarsi dalle responsabilità e pensare solo a giocare felici”, spiega il regista.

Anche per questa produzione un cast e una squadra tecnica tutta pugliese: Davide Marangia alla direzione della fotografia e Claudia Simone all’aiuto regia; le musiche originali sono firmate da Fabio di Liddo.