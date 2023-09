Online dj set all’alba del biscegliese Silvano Amoruso: “Omaggio alla bellezza del territorio”

Un omaggio a Bisceglie, alla bellezza del suo litorale ed al fascino che emerge nel periodo estivo. Sono questi gli ingredienti dell’esclusivo dj set a cura del noto dj biscegliese Silvano Amoruso visibile su Youtube dallo scorso 8 settembre.

Un dj set registrato all’alba nella caratteristica location del Lido Salsello, dove Silvano da sfoggio di tutto il suo talento, “E’ un omaggio alla bellezza del territorio – dichiara – ed al tempo stesso una dimostrazione di attaccamento alla ‘nostra terra’ che, seppur piena di contraddizioni e paradossi, si riscatta attraverso gli spettacoli che la natura concede a questi luoghi meravigliosi. Ed è proprio su queste bellezze che bisogna veicolare ogni sforzo ed investire le energie positive e propositive, affinché il turismo – continua Silvano Amoruso – possa diventare una fonte di benessere non piú limitata ai soli mesi estivi ma estesa a tutto l’anno”.

Classe 1971, Silvano nasce come come dj night clubbing nel 1987, mentre il suo percorso formativo parte nelle radio locali nel 1985. Dal dietro le quinte alla regia per Silvano è stata un’ascesa inesorabile diventando dj di un programma sulle “news disco”. Un soul proveniente dal funky il suo marchio di fabbrica passando per la dance degli anni ’80 e dall’house music, da cui ha tratto maggiori stimoli e consolidato la propria inclinazione artistica di dj eclettico, capace di set poliedrici, vivaci e mai scontati.

Silvano negli anni fa tappa in pratica nei migliori club pugliesi esibendosi, inoltre, con dj importanti a livello nazionale ed internazionale. Tanti i successi nel corso della sua carriera. Dal 2020 i suoi set sono presenti il sabato sera nel palinsesto “House Devotion” di Radio Selene, mentre da quest’anno è dj resident del progetto itinerante “Dysegual“.