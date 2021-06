Oggi premiazione concorso letterario “La Fabbrica dei racconti”: Paola Perego presidente di giuria

Oggi, 26 giugno alle ore 18.30 al porto turistico – marina resort “Bisceglie Approdi” si terrà la premiazione del concorso letterario nazionale “La Fabbrica dei racconti” organizzato e dall’Associazione Culturale Eureka con il patrocinio del Comune di Bisceglie con l’obiettivo di avvicinare al mondo della scrittura le giovani generazioni e di svilupparne capacità creative ed espressive. Presidente della giuria sarà Paola Perego, nota attrice e conduttrice televisiva, autrice del libro “Dietro le quinte delle mie paure” (Piemme Edizioni, 2020), del quale si parlerà anche nel corso dell’evento. L’attrice torna nuovamente a Bisceglie dopo essere stata ospite, la scorsa estate, della undicesima edizione di Libri nel Borgo Antico.

Il concorso, diretto dal Prof. Antonio Brescia, si è svolto dal 3 maggio al 5 giugno 2021, ha avuto per tema l’ambiente ed è stato rivolto a tutti gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado (ad eccezione della scuola per l’Infanzia) dell’intero territorio nazionale.

Le categorie premiate saranno le seguenti: migliore racconto assoluto, copertina, migliore lettura performativa, migliore illustrazione, premio della critica, premio giuria giovani, creatività, migliore stesura, originalità, migliore caratterizzazione dei personaggi, migliore ambientazione, miglior racconto per la cura stilistica, miglior racconto per l’efficacia dei dialoghi, scrittura digitale creativa, premio speciale piccoli scrittori, premio speciale pe la sostenibilità ambientale, premio ambiente e fantasia. I lavori premiati, secondo la valutazione di due giurie, adulti e giovani, saranno raccolti in un’antologia.

La scaletta della serata prevede inoltre l’esibizione dell’attore e cabarettista Jury Monaco. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid e sarà introdotta dai saluti istituzionali del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. La cittadinanza è invitata.