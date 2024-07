Nuovo appuntamento musicale a Bisceglie con il New Chorus

Nuovo appuntamento musicale con il New Chorus. Con “Fantasia d’estate” il coro polifonico diretto dal Maestro Marzia Pedone si esibirà questa sera, 31 luglio alle 20:30, presso il parco Unità d’Italia.

L’evento, a ingresso libero, si svolgerà in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso Roma Intangibile. Il pubblico sarà deliziato da un repertorio che spazierà da brani classici a quelli contemporanei più celebri. A presentare e introdurre la corale ci sarà la poetessa Graziella de Cillis. L’accompagnamento al pianoforte sarà affidato al Maestro Emanuele Petruzzella; voci soliste il soprano Marzia Pedone e il mezzo soprano Marcella Minervini.

Il New Chorus è reduce dal successo della lezione concerto “Uno per tutti, tutti per uno”, svoltosi il 30 giugno presso le Vecchie Segherie Mastrototaro. Un appuntamento sui generis per il pubblico biscegliese che grazie al Maestro Pietro Simone, artista di fama internazionale attualmente solista e membro del coro nel teatro della città di Oslo in Norvegia, è stato coinvolto attivamente durante la serata attraverso esercizi di respirazione, di concentrazione e sensoriali. “Cantare in coro è come sentirsi in una seconda famiglia”, ha detto il Maestro. Ed è proprio con questo spirito che il New Chorus vive la musica e regala emozioni al pubblico.