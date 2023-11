Novembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro, ecco il calendario degli eventi

Un calendario fitto di eventi quello di novembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Presentazioni editoriali e dialoghi d’autore, gruppi di lettura, appuntamenti con musica e spettacolo e laboratori dedicati ai più piccoli

Si comincia mercoledì 8 novembre alle 19 con Michela Marzano che presenta “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” (Rizzoli), in dialogo con Felice Di Lernia e in collaborazione con Circolo dei Lettori.

Si prosegue il 13 novembre alle 19 con “Dove c’è cura c’è potere” lectio sulla cura di Felice Di Lernia per Potere e dominio nelle pratiche di cura (Durango).

Il 16 novembre alle 19 ospite alle Segherie Alice Pignagnoli con “Volevo fare la calciatrice” (Minerva editore), evento organizzato in collaborazione con Fidapa Bisceglie.

Lunedì 27 novembre alle 19,30 è la volta di Luca Sommi che presenta “La bellezza. Istruzioni per l’uso” (Baldini+Castoldi), un dialogo d’autore e con l’autore che racconta il suo “elenco ragionato per salvare il mondo”.

Ancora due momenti importanti per il panorama editoriale, a fine mese. Il 29 novembre alle 19,30 con “Cinque giorni tra trent’anni” di Francesco Fiorentino (Marsilio), moderato da Pietro Casella e Michele Sollecito. Per concludere, giovedì 30 novembre alle 20 l’incontro con Pierluca Mariti e il suo libro “Niente di che” (Rizzoli).

Libri e autori ma anche musica e spettacolo. Dopo la tappa dello scorso 27 ottobre, che ha portato a Bisceglie “Corte dei miracoli”, torna alle Vecchie Segherie il format della compagnia Anima Mea con due appuntamenti: il 10 novembre alle 20 con “Soli Deo Gloria”, corali figurati di Johann Sebastian Bach, e il 21 novembre alle 20 con “Stabat Mater”, Napoli Capitale d’Europa.

Domenica 19 alle ore 19 lo spettacolo teatrale Cardiologia, un viaggio nell’amore tra parole e musica, con Carlo Valente e Laura Rizzo, attraverso 60 anni di musica italiana ripercorrendo e reinterpretando i più bei brani del nostro canzoniere.

Gli spazi delle Vecchie Segherie apriranno le porte anche a progetti, convegni ed iniziative come la Serata promossa da Amnesty International Il 12 novembre alle ore 20. Per gli appassionati, torna poi a riunirsi il 21 novembre alle 19 il Gruppo di lettura Trucioli a cura di Ilenia Caito.

In un clima prenatalizio che sa di festa e abbraccia anche il mondo dei più piccoli, diverse le iniziative delle Segherie Mastrototaro destinate ai bimbi da 4 ai 7 anni. Due appuntamenti in programma per le Letture animate con art attack (su prenotazione) dalle 18 alle 19,30: il 23 novembre con “Aspettando l’uomo con la barba” e il 30 novembre con “Un natale movimentato”. Il 14 dicembre mani in pasta con il Laboratorio di Babbo Natale dedicato alle decorazioni natalizie, per bambini dai 6 ai 9 anni.