“Notte di Poesia al Dolmen”, Pro Loco Bisceglie: “Tutto pronto per la XIII edizione”

Notte di poesia al Dolmen, il reading letterario ideato e organizzato dall’associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie e diretta da Maurizio Evangelista, torna stasera 12 luglio con il poeta e sassofonista Vittorino Curci. Attraverso il progetto in trio, Mute profondità, Curci proporrà la forza e la passione di un concerto free jazz accompagnato da Gianni Console (sassofoni e elettronica) e Walter Forestiere (percussioni) e un viaggio nella sua pluripremiata poesia.

L’evento clou della programmazione dell’associazione presieduta da Pierpaolo Sinigaglia, giunto alla tredicesima edizione, patrocinato dal Comune di Bisceglie e inserito nel contesto della Giornata delle Pro Loco d’Italia 2025, prenderà il via, alle 20:30, con accesso libero nell’area del monumento simbolo della città di Bisceglie: il Dolmen La Chianca.

Vittorino Curci è nato a Noci (Bari) dove tutt’ora risiede. Poeta, musicista e artista visivo, è presente in numerose antologie di poesia contemporanea. Collabora alla rivista Nuovi Argomenti e al quotidiano Repubblica Bari dove, dal 2019 al 2023, ha curato la “Bottega della poesia”. Nel ‘99 ha vinto il Premio Montale per la sezione “Inediti”. Il suo percorso poetico è stato oggetto di una tesi di laurea presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Bari: “Il poliedrico ingegno di Vittorino Curci” (laureanda: Angela Paradiso; relatore: prof. Daniele Maria Pegorari). Nel 2021 è stato uno dei tre finalisti del Premio “Viareggio-Rèpaci” e nel 2023 ha ricevuto il Premio “L’Olio della Poesia” (XXVIIsima edizione). Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo: “L’ora di chiusura” – La Vita Felice, Milano 2019; “Poesie (2020-1997)” (Prefazione di Milo De Angelis) – La Vita Felice, Milano 2021; “Cadenze per la fine del tempo” – Musicaos Editore, Neviano (LE) 2023; “Tutto il resto è letteratura”, Musicaos Editore, Neviano (LE) 2024; “Note sull’arte poetica” Spagine, Lecce 2025.