“Note in degustazione – Musica e sapori d’identità”, evento in via Fragata

“Voci di Puglia – Intrecci al femminile” è il progetto culturale che chiude il 2025 celebrando musica, identità e tradizioni pugliesi attraverso lo sguardo e il talento delle donne. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Puglia, mette al centro l’Orchestra femminile “Note di Puglia”, protagonista di un percorso artistico che intreccia musica dal vivo, valorizzazione dei prodotti tipici, consumo consapevole e partecipazione collettiva, in un periodo dell’anno – quello natalizio – particolarmente carico di significati identitari e comunitari.

Il calendario di eventi prevede anche una tappa a Bisceglie, oggi 30 dicembre alle ore 17, in Via Fragata, con “Note in degustazione – Musica e sapori d’identità”.

Nel cuore del periodo natalizio, l’evento propone una speciale edizione dedicata ai dolci tipici della tradizione pugliese. La brass accompagnerà la degustazione con repertori evocativi, creando un dialogo armonioso tra musica e sapori. Un’occasione per riscoprire il valore dei prodotti locali e vivere un momento di identità condivisa, tra memoria, festa e partecipazione.

“Voci di Puglia – Intrecci al femminile” rappresenta un esempio virtuoso di promozione culturale diffusa, capace di valorizzare il ruolo delle donne, il patrimonio enogastronomico e musicale regionale e il senso di appartenenza alle comunità locali. Un progetto che, grazie al sostegno del Consiglio regionale della Puglia, restituisce alla cittadinanza esperienze di qualità, accessibili e profondamente radicate nel territorio.