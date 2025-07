“Note di mezza estate”, musica e solidarietà al Teatro Mediterraneo

Domenica 3 agosto il Teatro Mediterraneo ospiterà la settima edizione di “Note di mezza estate”, tra gli appuntamenti più attesi del cartellone “Estate in Blu 2025”. Protagonista della serata sarà l’orchestra “FaMiFaRe”, diretta dal maestro Domenico De Musso, che guiderà oltre sessanta tra musicisti, coristi e solisti in un viaggio musicale tra pop e sinfonica.

In scaletta, le reinterpretazioni di successi italiani e internazionali firmati da artisti come Giorgia, Adele, Elisa, Michael Jackson, Queen, AC/DC e Coldplay, in un mix di energia ed eleganza curato negli arrangiamenti dal Maestro De Musso. La serata sarà condotta da Mino Dell’Orco e arricchita dalla performance pittorica dal vivo dell’artista Gianluca Dil, che realizzerà opere ispirate ai brani eseguiti. L’evento avrà anche uno spazio dedicato al sociale: quest’anno il sostegno sarà rivolto alla cooperativa “Mi stai a Cuore” e alla struttura di accoglienza Casa Barbiana.

Durante il concerto sarà possibile donare beni di prima necessità a favore delle famiglie seguite dal progetto. L’Inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00, l’apertura porte per le ore 20:30. Per informazioni e prevendita biglietti contattare il numero 3884490106; i biglietti sono disponibili anche su doityourself https://www.diyticket.it/events/Musica/24821/note-di-mezza-estate, o acquistabili presso Tabaccheria Petragallo (Corso Umberto 7, Bisceglie).