No Other Land, a Bisceglie tre proiezioni per il docufilm premiato agli Oscar

Oggi, martedì 15 aprile sarà proiettato al Politeama Italia di Bisceglie il film-documentario “No Other Land”, opera di un collettivo di registi palestinesi e israeliani: Basel Adra e Yuval Abraham – protagonisti del film – oltre a Hamdan Ballal e Rachel Szor. Il docufilm, recentemente premiato con il prestigioso Premio Oscar, è stato girato presso un villaggio in Cisgiordania, di cui ne documenta la distruzione ad opera dell’esercito israeliano.

Sono previste tre proiezioni, rispettivamente alle ore 17.00, 19.15 e 21.30. Per favorirne, la visione il prezzo del biglietto di ingresso sarà ridotto a 5 euro. L’iniziativa è promossa da un ampio cartello di associazioni: Auser, Arci Oltre i Confini, Amnesty International, Anpi, Cgil, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, Paxchristi, oltre a registrare l’adesione di Partito Comunista Italiano, Partito Democratico e Sinistra Italiana.

“Continua, anche attraverso la proiezione del film, la mobilitazione delle associazioni e dei partiti politici di Bisceglie contro il genocidio del popolo palestinese, al fianco della sua lotta per il diritto all’esistenza”, scrivono i promotori. “Sarà anche l’occasione per dare il via ad azioni concrete a sostegno del popolo palestinese come la campagna di boicottaggio di quelle aziende o prodotti che sostengono il regime di apartheid: i prodotti farmaceutici TEVA, i prodotti a marchio Xbox, Carrefour, Coca Cola, McDonald’s, Reebok”.

“Altra forma di sostegno concreto consiste nel devolvere, con la prossima dichiarazione dei redditi, il 5×1000 a favore della popolazione di Gaza utilizzando il codice fiscale 97054400581. Un gesto che non costa niente ma che per chi non ha nulla vuol dire molto. Perché non vogliamo restare indifferenti a fronte del massacro di donne, bambini e civili innocenti”.