Nino Buonocore in concerto alla Svevarena di Bisceglie con un viaggio jazz tra i suoi successi

Stasera 10 agosto, alle 21, la Svevarena di Bisceglie ospiterà il concerto di Nino Buonocore, evento inserito nella rassegna “Jazz, soul & funk” diretta da Tommaso Amato e promossa da Roberto Maggialetti e Lele Sgherza. Il cantautore partenopeo proporrà una rivisitazione in chiave jazz del suo repertorio, fondendo musica d’autore e improvvisazione in un viaggio sonoro di grande intensità.

Accompagnato da una formazione di musicisti di spessore – Alfonso Deidda (pianoforte e sax), Antonio De Luise (contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria), Flavio Boltro (tromba), Danilo Di Paolonicola (fisarmonica) e Bruno Marcozzi (percussioni) – Buonocore darà nuova veste a brani che hanno segnato la sua carriera. Il suo legame con il jazz affonda le radici nella storica collaborazione con Chet Baker per l’album del 1988 “Una città tra le mani” e nelle esperienze con artisti internazionali come Bernard Pretty Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey, Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette.

Tra i lavori più significativi figurano “Sabato, domenica e lunedì” (1990), “La naturale incertezza del vivere” (1992), “Libero passeggero” (2004) e “Segnali di umana presenza” (2013), tutti permeati da raffinate sonorità e ricerca musicale.

Nel concerto biscegliese, pezzi iconici come “Scrivimi”, “Rosanna” e “Abitudini” saranno riletti con arrangiamenti jazz, impreziositi da improvvisazioni e atmosfere intime, offrendo al pubblico un’esperienza unica capace di coniugare eleganza e intensità emotiva.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.