Nicola Vacca a Bisceglie presenta il suo ultimo libro di poesie “Un caffè per due”

Oggi, 31 marzo alle ore 19, la libreria Prendi Luna book & more ospita Nicola Vacca che presenterà al pubblico il suo ultimo libro di poesie “Un caffè per due” (A&B Edizioni, 2022) in compagnia dell’insegnante e autrice di versi Luciana De Palma.

“Un caffè in due e altre poesie d’amore” racconta l’amore nelle sue azioni quotidiane, un sentimento forte e travolgente capace di manifestarsi ed elevarci anche nella sua assenza. Amare è una chance sempre nuova, ma è anche un salto nel vuoto, è abbandonarsi, fidarsi, credere. Si ama senza domandarsi se sia la cosa giusta perché donarsi, accettando rischi ed incognite, è prima di tutto un’esperienza.

Nicola Vacca è nato a Gioia del Colle nel 1963. Laureato in giurisprudenza, è scrittore, opinionista, critico letterario e critico culturale. Vacca svolge inoltre un’intensa attività di operatore culturale, organizzando presentazioni ed eventi legati al mondo della poesia contemporanea. Dirige il blog letterario “Zona di disagio”. Il suo primo libro “Nel bene e nel male” (1994) è stato seguito da oltre venti pubblicazioni, “Un caffè in due” (2022) è la sua ultima silloge poetica.