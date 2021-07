Nichi Vendola alle Vecchie Segherie per presentare la raccolta di poesie “Patrie”

Continuano gli appuntamenti con l’autore delle Vecchie Segherie Mastrototaro, che si apprestano ad ospitare Nichi Vendola. L’onorevole sarà a Bisceglie martedì 20 luglio per presentare, presso il Mondadori Bookstore, il suo ultimo libro di poesie, “Patrie“, edito da Il Saggiatore; la presentazione del libro, condotta da Silvia Godelli, si svolgerà all’aperto – nel rispetto delle norme anti-contagio – a partire dalle ore 20.

Alla nota attività di politico – culminata con la presidenza della Regione Puglia dal 2005 al 2015 – e alla lotta in prima linea per l’affermazione dei diritti degli omosessuali Nichi Vendola affianca anche un’intensa attività di scrittura. Se l’onorevole ha dedicato alla saggistica la maggior parte del suo impegno, non mancano tuttavia anche opere di argomento squisitamente letterario: “Patrie” è infatti la seconda raccolta di poesie a firma di Nichi Vendola, insieme a “Ultimo Mare” (pubblicata nel 2011).

Il libro si può considerare un vero e proprio inno alla diversità, sottolineata dalla varietà dei temi trattati (dalla maternità alla guerra, da Baghdad a Los Angeles) e delle stesse forme dei componimenti. «Sospesi tra passione e ideologia», si legge nella descrizione del libro su Il Saggiatore, «questi versi sono materia palpitante di desideri e allegrie e ansie e dolori. È una poesia, quella di Patrie, che non dice le cose: è le cose. Cose antiche, attuali o ancora da venire che, attraverso lo sguardo del poeta, giungono a vivere davanti a noi, sotto i nostri occhi.»

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti. È però consigliabile – per rendere più efficaci le azioni di contrasto alla pandemia – prenotare il proprio posto contattando lo 080 809 1021 oppure l’indirizzo email info@vecchiesegherie.it.