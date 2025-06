New Chorus presenta il concerto “Musica oltre i confini” dedicato ai turisti d’oltralpe

Torna per il quinto anno l’evento musicale dedicato ai turisti d’oltralpe. “Musica oltre i confini” è il concerto che il New Chorus dedicherà loro a sancire ancora una volta il legame con la nostra terra reso possibile grazie al biscegliese Graziano Giannattasio, residente in Germania, che accompagna folti gruppi a visitare le bellezze della nostra terra.

Il coro polifonico, composto da circa cinquanta elementi, si esibirà domenica 8 giugno alle ore 20:00 presso l’auditorium don Pierino Arcieri (piazza Carlo Alberto Della Chiesa, 12). Diretti dal Maestro e Soprano Marzia Pedone, i coristi accompagneranno il pubblico in una fantasia di brani che spazieranno dai grandi classici della lirica e della musica partenopea. L’accompagnamento al pianoforte sarà a cura del Maestro Emanuele Petruzzella. Quest’anno si esibiranno come solisti anche alcuni componenti del coro: l’ormai nota mezzosoprano Marcella Crapsi Minervini, il Soprano Maria Clotilde Garofalo e il tenore Natale Monopoli; condurrà il prof. Leonardo Di Leo.

L’evento gode del patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e della collaborazione dell’Associazione Libri nel Borgo Antico. L’ingresso è libero.