Con la nuova raccolta “Nessuna alba finge” (La Vita Felice, 2025), la poetessa biscegliese Giuseppina Di Leo offre ai lettori una raccolta intensa e raffinata, attraversata da una poetica che si muove tra ombra e luce, nel segno di un’alba che “non finge” e che invita a riconoscere la verità delle emozioni più profonde.
Nella prefazione, Gianni Antonio Palumbo mette in evidenza la matrice colta dell’opera e la sua capacità di trasformare una meditazione misurata in un dialogo vibrante con l’essere umano e con il mondo che lo circonda. La silloge si sviluppa come un itinerario che attraversa inquietudini e attimi di serenità, con lo sguardo rivolto alla possibilità di una nuova armonia tra l’uomo e il cosmo.
Il volume, pubblicato nella collana “Agape”, si colloca pienamente nel panorama della poesia italiana contemporanea, confermando la voce limpida, rigorosa e profondamente sensibile dell’autrice.