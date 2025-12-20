“Nessuna alba finge”, la nuova raccolta poetica di Giuseppina Di Leo

Con la nuova raccolta “Nessuna alba finge” (La Vita Felice, 2025), la poetessa biscegliese Giuseppina Di Leo offre ai lettori una raccolta intensa e raffinata, attraversata da una poetica che si muove tra ombra e luce, nel segno di un’alba che “non finge” e che invita a riconoscere la verità delle emozioni più profonde.

Nella prefazione, Gianni Antonio Palumbo mette in evidenza la matrice colta dell’opera e la sua capacità di trasformare una meditazione misurata in un dialogo vibrante con l’essere umano e con il mondo che lo circonda. La silloge si sviluppa come un itinerario che attraversa inquietudini e attimi di serenità, con lo sguardo rivolto alla possibilità di una nuova armonia tra l’uomo e il cosmo.

Il volume, pubblicato nella collana “Agape”, si colloca pienamente nel panorama della poesia italiana contemporanea, confermando la voce limpida, rigorosa e profondamente sensibile dell’autrice.