Sarà un concerto omaggio al grande maestro Ennio Morricone, a due anni dalla scomparsa, quello in programma domenica 28 agosto alle ore 19 al teatro Mediterraneo di Bisceglie (ingresso ore 18.30) in occasione della III edizione del “Concerto al Tramonto”, all’interno del cartellone estivo dell’Associazione I Fiati della Fondazione Musicale Biagio Abbate “Controtempo d’autore” e dell’Estate in Blu 2022 con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Un appuntamento con la musica d’eccezione che vedrà autorevole protagonista della serata il M° Nello Salza, definito la “tromba del cinema” per la magia delle note e la sua importante attività nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Il noto trombettista sarà accompagnato per l’occasione dalle eccellenze dell’Orchestra della Provincia BAT diretta dal M° Benedetto Grillo.

L’assegnazione del Premio Oscar alle musiche di Ennio Morricone per il film The Hateful Eigth e di Nicola Piovani per La Vita è Bella sono state la consacrazione di Nello Salza quale Tromba del Cinema Italiano, così definito dalla critica per la trentennale attività che lo ha visto protagonista dei grandi e indimenticabili temi composti dai più celebri musicisti per il grande schermo.

Dal 1984 a oggi Salza ha inciso oltre 400 colonne sonore come prima tromba solista diretto da maestri tra i quali Ennio Morricone, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Riz Ortolani, Piero Piccioni, Luis Bacalov, con il ruolo di protagonista nelle partiture dei film La Vita è Bella, L’intervista, La voce della Luna, C’era una volta in America, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, Nuovo Cinema Paradiso, La Famiglia, La Piovra, Il Postino, Cuore, Pinocchio, Il Caimano, La Sindrome di Stendhal, Gli Intoccabili, Il Marchese del Grillo e dell’ultimo capolavoro di Quentin Tarantino The Hateful Eight, firmato da Ennio Morricone.

Trombettista italiano famoso in tutto il mondo per la sua arte, Nello Salza ha studiato presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma ed è stato poi prima tromba del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro dell’Opera di Roma, presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Regionale Toscana e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Nel 2021 ha infatti partecipato al Festival di Sanremo 2021, esibendosi in un omaggio a Morricone, con cui aveva collaborato anche nel 2015 alla registrazione con l’Orchestra sinfonica nazionale ceca del brano “La Lettera di Lincoln” per la colonna sonora di “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino. Con l’ensemble che porta il suo nome Salza ha invece interpretato celebri colonne sonore in tour in Italia, Grecia, Thailandia, Turchia, Cina, Giappone, Russia, Kazakistan, Romania e Repubblica Ceca.

L’acquisto dei biglietti dell’evento è possibile attraverso le seguenti modalità:

– online su Vivaticket https://tinyurl.com/57fbs9ux

– punto vendita biglietti: Bar San Giuseppe – Via Bovio 189, Bisceglie

– in tutti i punti vendita Vivaticket.

Per ulteriori informazioni: info@fondazioneabbate.com