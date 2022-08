Nella tappa di Bisceglie, Nicole Petrelli è Miss Cinema Puglia / FOTO

La tappa biscegliese della la Finale Regionale di Miss Italia Cinema ha visto, lo scorso 12 agosto, vincere Nicole Petrelli. Ventunenne di Toritto, frequenta l’Accademia di Belle Arti con indirizzo “cinema e fotografia”, Nicole Petrelli è la quinta miss prefinalista nazionale del concorso più blasonato del mondo giunto alla 83^ edizione.

La vincitrice ha ricevuto in regalo un gioiello Miluna, oltre ad aver indossato la corona da reginetta posta sul suo capo da Zeudi Di Palma, Miss Italia in carica, assieme a Nancy dell’Olio, Ambasciatrice di Puglia, che ha presieduto la giuria composta da: Gianni Naglieri, Assessore all’Ambiente, al Marketing territoriale e al Turismo del Comune di Bisceglie; Riccardo Di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca; Eleonora Pieroni, attrice e top model; Agostino Picicco, scrittore, giornalista, responsabile della comunicazione per l’Università Cattolica di Milano; Cristina Palmiotto, medico; Pina Catino del Club Unesco di Bisceglie; gli imprenditori Giusy Dente, Felice Gemiti e Vito Manzari.

A presentare le trentasette miss in gara, Serena Sguera e Christian Binetti, mentre ad allietare la serata la voce del tenore Luigi Cutrone e le incursioni comiche di Giuseppe Guida.

L’evento è stato organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi e patrocinato dal Comune di Bisceglie.

La bellezza delle miss è stata impreziosita da Lena Petrucelli Hair Stylist, punto di riferimento a Bisceglie e nel territorio per qualità e professionalità.