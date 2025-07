Nel weekend a Bisceglie arriva “Vigiliae Temporis Medievalis”

L’Associazione Culturale Trani Tradizioni, in collaborazione con il Comune di Bisceglie, presenta la rievocazione storico-culturale “Vigiliae Temporis Medievalis”, in programma sabato 19 e domenica 20 luglio in Largo Castello. Due giorni di spettacoli, ricostruzioni storiche e animazione per tutte le età, per vivere l’atmosfera suggestiva del tempo di Federico II di Svevia.

Sebbene l’Imperatore non abbia visitato direttamente Bisceglie, la città rientrava nel vasto sistema amministrativo dell’epoca sveva. Proprio per valorizzare questo legame, durante la manifestazione sarà protagonista la figura del Baiulo, funzionario imperiale responsabile della giustizia e dell’amministrazione locale: una presenza storicamente documentata che arricchirà il contesto narrativo della rievocazione.

Cuore pulsante dell’evento sarà il Villaggio Medievale: un’area tematica animata da artigiani, antichi mestieri e scene di vita quotidiana dell’epoca. Tra i momenti più attesi, la rappresentazione del rito di investitura cavalleresca, curata da Trani Tradizioni insieme ad altre associazioni storiche del territorio. Il pubblico potrà assistere a una rievocazione scenica, con attori e figuranti, dei passaggi simbolici che segnavano il conferimento del titolo di cavaliere.

PROGRAMMA “VIGILIAE TEMPORIS MEDIEVALIS”

SABATO 19 LUGLIO – Largo Castello e Torrione Sant’Angelo

Ore 19:45 – Saluto delle Autorità e apertura manifestazione

Ore 20:15 – Il Narratore racconta la storia

Ore 20:30 – Animazione medievale per bambini (prenotazione gratuita – QR code sul volantino)

Ore 21:30 – Animazione medievale per adulti (prenotazione gratuita – QR code sul volantino)

Ore 22:00 – Balli popolari

Ore 22:30 – Torrione Sant’Angelo: Concerto del gruppo musicale Green Clouds

DOMENICA 20 LUGLIO

Ore 09:00 – Apertura del Villaggio Medievale con antichi mestieri e dimostrazioni

Ore 19:45 – Animazione medievale

Ore 20:30 – Corteo Storico per le vie cittadine, con il Baiulo e il cerimoniale cavalleresco

Ore 22:00 – Torrione Sant’Angelo: Spettacolo di fuoco, luci e giocoleria

“I Draghi di Trani Tradizioni”

Ore 22:30 – Concerto finale: Green Clouds