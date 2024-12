Nel centro della città arriva il Concerto di Natale

Il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie, sotto la direzione del Maestro Benedetto Grillo, annuncia il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà oggi 25 dicembre alle ore 11:00 in Piazza San Francesco.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione per vivere l’incanto del Natale, immersi in un’atmosfera di gioia e condivisione. Il programma musicale è stato ideato per celebrare le festività con melodie che sapranno emozionare e coinvolgere il pubblico presente.

L’evento è organizzato con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con l’intento di unire la comunità in un momento di festa e arricchimento culturale.