Nasce Underground, contenitore di idee per il territorio biscegliese

Ripartono le attività di Common Ground, percorso di formazione alla cittadinanza attiva ideato dall’Associazione 21 insieme a Cercasi un fine, realtà che si occupa da oltre dieci anni di formazione sociopolitica.

Nasce Underground, uno spazio pensato per i cittadini per il confronto sui temi attuali. “L’idea di fondo del progetto – fanno sapere i responsabili di Associazione 21 – può essere racchiusa nel ‘pensare globalmente, agire localmente’ perciò, chi vuole condividere il proprio pensiero su attualità, politica, cultura, può farlo, impiegando un linguaggio nel pieno rispetto dei valori della Costituzione e che tuteli le etnie, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, le religioni”. I testi saranno selezionati e pubblicati nella sezione Underground del sito www.21bisceglie.it e sui canali social.

“Il percorso di Common Ground 2020 – spiegano i promotori dell’iniziativa – ha visto la cittadinanza, dalle associazioni alle scuole superiori, impegnata e interessata al confronto e all’ascolto di esperti in vari ambiti come la Costituzione, l’ambiente, i giovani, la politica. In questa fase in cui, a causa dell’epidemia da Covid-19, non è ancora possibile effettuare incontri ‘in presenza’, abbiamo pensato di offrire alle associazioni e a tutti i cittadini, un contenitore di idee che possa stimolare un confronto serio, argomentato e che possa offrire anche orizzonti operativi e stimolanti alla politica locale. Un modo, dunque, per costruire da sotto terra (underground), mettendo le fondamenta del domani”.

Per ogni informazione o per l’invio degli articoli da pubblicare basta contattare l’Associazione 21 all’indirizzo mail 21bisceglie@gmail.com o su whatsapp al numero: 347 3517036.