Un biscegliese alla guida della neonata associazione “Amici dell’Alberghiero”

“Già in passato si era cercato di dare vita ad un’associazione che raggruppasse gli ex allievi dell’Istituto Alberghiero Molfetta ma l’idea non era mai decollata. Questa volta, grazie allo spirito di iniziativa di Savino Tedeschi, il sogno è diventato realtà”, a mostrare entusiasmo e slancio è il vice dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero d Molfetta, prof. Michele Salvemini.

“Alcune settimane fa Savino, (biscegliese) ex alunno del nostro Istituto e non nuovo a iniziative di carattere promozionale e culturale, si era presentato a scuola con l’idea di organizzare una cena di gala, gestita da ex alunni, il cui ricavato sarebbe stato devoluto alla scuola per arricchire le sue attrezzature laboratoriali. È stata la scintilla da cui è nata l’Associazione Amici dell’Alberghiero Molfetta”.

L’Associazione, che nell’intento dei soci fondatori si propone l’organizzazione di manifestazioni di carattere formativo a favore degli alunni della scuola, ha partorito, anche grazie alla collaborazione di alcuni docenti, il primo evento in programma il prossimo 26 gennaio presso la sala ricevimenti “La Pineta” di Molfetta.

La Cena di Gala, sotto il nome “Insieme per la Scuola”, vedrà la collaborazione all’accoglienza, in cucina ed in sala di alcuni affermati ex alunni con i ragazzi che attualmente frequentano la scuola. All’iniziativa è abbinata anche una sottoscrizione a premi la cui estrazione avverrà nella medesima serata.

“Ringraziamo sin d’ora tutti gli ex alunni e le aziende partner dell’evento per la generosa collaborazione”, conclude il vice dirigente.