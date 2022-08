Napoleone in concerto a Controcorrente S.O.S. per il “Mediterranea – tesori del sud”

La Cooperativa Sociale Controcorrente S.O.S. accoglie nuovamente la musica d’autore dal vivo presso la sede di Trani oggi, 20 agosto, con l’esibizione di Napoleone, cantautore salernitano, nonché uno degli artisti più interessanti di questa estate.

L’artista dall’eccentrico nome d’arte, Davide Napoleone all’anagrafe, è cresciuto a Capacci Paestum ma è torinese d’adozione. È noto al grande pubblico per i suoi singoli “Anna è tornata”; e “Lacrime” ed è una presenza consolidata della musica nostrana, ha infatti scritto diversi brani per numerosi artisti del panorama nazionale. Dal 2020 è in prima linea sul palco realizzando musica dal sound moderno e accattivante in grado di valorizzare frammenti, luoghi e persone della terra natia e non. È considerato una vera e propria promessa della tradizione musicale partenopea e campana, che si rinnova continuamente ma al tempo stesso conserva le proprie origini.

Questa estate Napoleone si esibisce in tutta la penisola e raggiunge la Cooperativa Sociale Controcorrente S.O.S con un evento intitolato “Mediterranea – tesori del sud”, dedicato a suoni, colori e sapori del Sud.

Per informazioni su modalità, orari e costi, è possibile contattare la Cooperativa Controcorrente S.O.S. sui canali social della stessa o telefonicamente.

ARTICOLO DI: FRANCESCA BRUNI