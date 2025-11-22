MusicAperta porta il Duo RiGa alle Vecchie Segherie Mastrototaro

La rassegna MusicAperta, ormai punto di riferimento nel panorama culturale pugliese, torna a Bisceglie con un nuovo appuntamento ospitato alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Stasera, 22 novembre alle 20:30, il pubblico potrà assistere al concerto del Duo RiGa, formazione chitarristica composta da Gabriella Lubello e Riccardo Calogiuri, due tra le personalità più autorevoli del concertismo e della didattica nazionale.

L’evento, organizzato dall’Associazione Misurecomposte, è parte del cartellone 2025 della rassegna ideata e diretta dal M° Flavio Danilo Maddonni, realizzata con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bisceglie. L’ingresso è previsto a costo di 2 euro.

La serata offrirà un viaggio nelle sonorità del repertorio sudamericano, fulcro dell’identità musicale del Duo RiGa. In programma brani di João Cardoso, Astor Piazzolla, Egberto Nazareth, Sergio Assad, Edmundo Vasquez e composizioni popolari venezuelane di Hernán Fernandez e Ignacio Figueredo. Un mosaico di ritmi e suggestioni che racconta una tradizione ricca di intrecci culturali, tra malinconia, virtuosismo ed energia espressiva.

Il Duo RiGa nasce dall’incontro tra una maestra di statura internazionale e un allievo diventato interprete di rilievo assoluto. Gabriella Lubello, premiata nel 2025 con la “chitarra d’oro” per la didattica, è considerata una delle più influenti formatrici italiane. Riccardo Calogiuri, già enfant prodige e oggi chitarrista con una carriera internazionale, ottenne a soli 19 anni la “chitarra d’oro” come promessa italiana. Insieme formano un duo che negli ultimi anni ha raccolto consensi unanimi da pubblico e critica.

Nata nel 2021 su impulso dell’Associazione Misurecomposte, MusicAperta continua a distinguersi per la capacità di valorizzare luoghi simbolo, patrimoni culturali e nuovi talenti, portando la musica da camera in contesti di grande rilievo storico e artistico, dai castelli svevi ai chiostri, dalle biblioteche ai siti archeologici. (Credit foto: Misurecomposte)