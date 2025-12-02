MusicAperta 2025 si chiude con il debutto del Trio Voces

Oggi, martedì 2 dicembre, alle 20:00, l’auditorium Don Pierino Arcieri di Bisceglie ospita il debutto del Trio Voces, nuova formazione cameristica composta da Flavio Maddonni al violino, Fabio De Leonardis al violoncello e Roberto De Leonardis al pianoforte. L’appuntamento chiude l’edizione 2025 di MusicAperta, rassegna dell’Associazione Misure composte sostenuta dalla Regione Puglia e dal Comune di Bisceglie.

Sotto la direzione artistica del maestro Maddonni, la serata suggella un percorso dedicato alla diffusione della musica da camera e alla valorizzazione del territorio pugliese. Il programma spazia dal raro Trio in re minore K 442 di Mozart, al Trio Op. 1 n. 3 di Beethoven, fino alle evocative Cuatro estaciones porteñas di Piazzolla, offrendo al pubblico un intreccio di tradizione, modernità e virtuosismo.

A dare ulteriore rilievo all’evento è il profilo dei tre musicisti: Flavio Maddonni, violinista, violista e direttore dalla carriera internazionale; Fabio De Leonardis, violoncellista formatosi con maestri di fama mondiale e attivo come solista e primo violoncello in importanti compagini; Roberto De Leonardis, pianista con un’intensa attività concertistica in Europa e Asia, già direttore del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.