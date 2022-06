“Musica oltre i Confini”, concerto a Bisceglie del New Chorus

È previsto per oggi, 1 giugno ore 20, alle Vecchie Segherie Mastrototaro il concerto “Musica oltre i Confini” che vedrà il New Chorus protagonisti.

Si tratta di un concerto con una dedica speciale, rivolta ad un folto gruppo di turisti tedeschi, guidati dal biscegliese Graziano Giannattasio residente in Germania, che ogni anno accompagna comitive di persone a visitare Bisceglie e le sue bellezze.

Il New Chorus, che conta attualmente ben 53 coristi, sarà guidata dal M° Marzia Pedone, Soprano e flautista, accompagnato dal M° Emanuele Petruzzella, pianista che per l’occasione presenterà un vasto repertorio che spazia dai brani classici della lirica con musiche di Verdi, Mascagni, Puccini e Rossini sino alla canzone popolare d’inizio ‘900 con autori come Bixio, Denzi, De Curtis per concludere con brani del repertorio partenopeo. Serata che sarà presentata dal Prof. Leonardo Di Leo.

L’evento gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie.

Ingrasso libero con prenotazione obbligatoria al 3495252923.