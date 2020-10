Musica, il cantautore biscegliese Ohm: “Non mi riconosco più in questo mondo. In futuro si vedrà”

“Con una semplice foto annuncio l’abbandono della musica, forse, per sempre. Vi ringrazio per il supporto in tutti questi anni, per le cose fatte insieme… per i miei traguardi e le migliaia di ascolti”, annuncia così, sul personale profilo Facebook, l’abbandono del mondo artistico-musicale il giovane cantautore biscegliese Omar Alì Khan, in arte Ohm.

“Non avrei mai pensato di arrivare a questo ma è cosi... È un periodo delicato per tutti, forse troppo… soprattutto per me. Le mie priorità sono cambiate ormai, non sono più un ragazzino e un evento accaduto qualche giorno fa ha totalmente riordinato la mia vita e ciò che voglio”.

Bisceglie24 ha parlato di Ohm in due circostanze, vale a dire per la presentazione del suo progetto musicale “Capricorno” e per le selezioni delle “Nuove Proposte” di Sanremo 2020 che non hanno poi visto approdare il giovane artista sul palco dell’Ariston.

“Ad un certo punto ti accorgi che sognare senza il terreno sotto i piedi non ti porta a nulla, specialmente in questo periodo storico, in questa Italia, in questo contesto e soprattutto quando hai bisogno di dedicarti a ciò che davvero vuoi”, scrive Omar su Facebook, “Grazie a tutti gli amici, ai colleghi di note, ai fan e a chiunque mi abbia ascoltato in questi anni. Ho in archivio dei provini fantastici e rimarranno per me fino a quando qualcuno che possa fare i fatti e tracciare una strada ne capirà il potenziale. Non so se ritornerò e quando, so solo che vivrò la mia vita in funzione di qualcun altro e non solo per me stesso”.

Contattato telefonicamente da Bisceglie24 Omar spiega: “Il linguaggio della musica odierna, in vetta alle classifiche, è volgare, testi degradanti, donne bistrattate. Si è perso il senso della musica: emozionare, lanciare messaggi. Oggi è trash, è puro intrattenimento. Avevo il sogno di riuscire a farcela con la musica, ma ora sento la necessità di mettere al primo posto il lavoro. Non mi ci vedo più in questo settore, in questa musica. Adesso è tempo di dedicarmi ad altro. In futuro si vedrà”.