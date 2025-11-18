Musica e parole, Anima Mea esplora «Le voci umane» di Pasolini e Calvino

Con la formazione di casa Ensemble Orfeo Futuro e la voce recitante di Nunzia Antonino, il festival itinerante Anima Mea diretto da Gioacchino De Padova propone un appuntamento oggi, 18 novembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro, ore 20.30, intitolato «Le voci umane».

Si tratta di un excursus tra Seicento, Settecento e i nostri giorni (rappresentati dal compositore in residence Gianvincenzo Cresta) partendo dalle voci di due intellettuali italiani, Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino, dei quali si sente fortissima l’assenza. «Mancano oggi più che mai alla vita pubblica italiana – dice De Padova – e abbiamo immaginato di evocarne le figure con un intreccio tra alcune loro parole e il suono di una musica lontana nel tempo, ma vicina nel carattere, aggiungendo come ulteriore elemento dialettico, un percorso sonoro disegnato da Cresta con le sue musiche elettroniche».

Con Luciana Elizondo (voce e basso di viola), Gabriele Natilla (tiorba) e gli stessi Gioacchino De Padova (basso di viola) e Gianvincenzo Cresta (elettronica) e l’attrice Nunzia Antonino, il concerto si snoda puntellando con invenzioni di Cresta pagine di quattro compositori rappresentativi del periodo tra Diciassettesimo e Diciottesimo secolo in Francia, Italia, Inghilterra e Germania, vale a dire Robert De Visée, Arcangelo Corelli, Tobias Hume, Karl Friedrich Abel e quel Marin Marais autore nel, 1701 di «Le Voix Humaines» (Le voci umane), brano che ispira (e chiude) questo concerto ed è considerato uno dei grandi capolavori del compositore francese per viola da gamba.

