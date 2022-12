Musica e Cinema, la proposta di AlterAzioni per il Concerto di Capodanno al Politeama

Capodanno cinematografico quello proposto dall’Associazione AlterAzioni per il “Natale a Colori 2022” del Comune di Bisceglie. Un concerto che rinsalda il legame tra l’Associazione e il Politeama Italia, ma anche un Concerto che vuole aprire il nuovo anno invitando il pubblico a una vera e propria “immersione” nei suoni, nei colori, nelle atmosfere: “Like a film”.

All’accoppiata musica-cinema, si aggiunge la bellezza e l’eleganza di un ballo nobile e raffinato come il valzer, uno dei più romantici in assoluto. Il Concerto inaugurale dell’anno si ispira ai film con le migliori scene di valzer in assoluto nella storia del cinema: 2001. Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick sulle note del più famoso dei Valzer viennesi, “Il bel Danubio blu” ballata letteralmente tra le stelle, Il Gattopardo, di Luchino Visconti, con un meraviglioso e sconosciuto “Valzer Brillante” di Giuseppe Verdi, “La vedova allegra”, e tutta la bellezza del vero valzer viennese Cenerentola dove il ballo con il principe diventa sogno. Infine D. Shostakovick con il Walzer N.2 dalla Jazz Suite per orchestra ci immerge in “Eyes wide shut”. La lirica non mancherà, tra i titoli in scaletta Mascagni, colonna sonora di Toro Scatenato, film del 1980 e la Walt Disney con La Bella Addormentata nel Bosco.

Sul palco, Sergio Bonetti al flauto, Clelia Sguera al Violino, Francesco Capuano alla Viola e Donatella MIlella al Violoncello. In chiusura, brindisi offerto dalla cantina Mirvita Freespace di Minervino Murge e da “U chiazzéeire” che hanno gentilmente aderito all’iniziativa. Prenotazioni e biglietti: https://politeamaitalia.com/concerto-di-capodanno-2023-2/