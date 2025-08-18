Musica dal vivo al Trullo Verde, a Bisceglie arriva il TrùFest

Al Trullo Verde arriva il TrùFest, un festival di musical dal vivo con ingresso libero e gratuito. Appuntamento mercoledì 20 agosto a partire dalle 19.00: cinque giovani band biscegliesi si alterneranno sul palco della terrazza panoramica affacciata sul mare per festeggiare insieme l’estate.

Ad aprire la serata la giovanissima Aurora Piarulli e a seguire i gruppi Souled Out, BPM Acoustic Quartet, Luca Mele, The Glaciers e Upbeats, per una maratona musicale capace di spaziare tra generi e atmosfere diverse, accomunate dalla qualità e dalla passione per la musica live.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e coordinata dal consigliere comunale Claudio Lorusso, si inserisce nelle attività di valorizzazione del Trullo Verde dopo la riqualificazione del sito e la riconsegna alla libera fruizione.

Il TrùFest sarà arricchito dai sapori e dalla convivialità grazie al supporto di SeGreta Cucina, che proporrà la sua celebre assassina, e di Controcorrente, che si occuperà della parte beverage.