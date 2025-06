Music 4Ever Festival: appuntamento a Bisceglie con Tonino Carotone e Giulio Wilson

Venerdì 27 giugno, alle 21, alla Svevarena di Bisceglie, nuovo contenitore culturale pensato e promosso da Roberto Maggialetti e Lele Sgherza, si terrà un nuovo appuntamento del Music 4Ever Festival, durante il quale si alterneranno in concerto Tonino Carotone e Giulio Wilson.

All’anagrafe Antonio de la Cuesta, Carotone ha raggiunto il mainstream con il brano “Me cago en el amor”, incluso nell’album “Mondo difficile” del 2000, che ha ottenuto il disco d’oro. Carotone è celebre anche per le sue collaborazioni con artisti come Manu Chao, Bandabardò, Gogol Bordello e molti altri. Nato a Burgos nel 1970, ha trascorso la giovinezza a Pamplona. Qui è cresciuto ascoltando la radio e guardando la televisione, assorbendo melodie di varietà, pubblicità e musica popolare spagnola e italiana. Non a caso le sue principali influenze artistiche riguardano personaggi quali Renato Carosone, Fred Buscaglione, Adriano Celentano e tutta la scena alternativa europea. Prima di intraprendere la carriera solista ha fatto parte del gruppo Kojón Prieto y los Huajolotes, noto per il suo stile folk-ranchero e ironico. Nel tempo ha dimostrato di essere un artista fuori dagli schemi, che ha saputo conquistare il pubblico italiano e internazionale con la sua voce inconfondibile e il suo spirito bohémien.

Classe 1983, Wilson ha intrapreso il suo percorso artistico nel 2016 con l’album “Soli nel Midwest”. Da allora ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio “Miglior cantautore 2017” del Mei e il premio della critica di Amnesty International per un brano sui diritti umani. Ha collaborato con artisti come Bobby Solo, Inti Illimani e lo stesso Tonino Carotone. Il suo stile, che si distingue per testi poetici e socialmente consapevoli, lo rende un artista poliedrico che intreccia musica, natura e impegno civile in un percorso davvero originale. Tra l’altro oltre al suo percorso artistico è impegnato come vignaiolo biologico e imprenditore nel settore enogastronomico, con una formazione in viticoltura ed enologia.

Music 4Ever Festival è ideata da Andrea Maria Cignarelli (aka Andrew Swan) e organizzata da Gs23 Eventi. I biglietti sono acquistabili sul sito www.svevarena.it e sul circuito Ticket One.