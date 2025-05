Music 4ever a Bisceglie: serate live alla Svevarena con i protagonisti della scena indipendente italiana

Morgan

Un’estate all’insegna del grande rock, della musica d’autore e della sperimentazione sonora è in arrivo a Bisceglie con “Music 4ever”, il festival che animerà la Svevarena a partire dal 6 giugno fino al 12 agosto. Cinque appuntamenti pensati per celebrare le voci più autentiche della scena indipendente italiana, con artisti affermati e nuove promesse. L’iniziativa è ideata da Andrea Maria Cignarelli (aka Andrew Swan) e organizzata da GS23 Eventi.

Si comincia venerdì 6 giugno con Danielle, cantautore e polistrumentista già protagonista a X-Factor 2024 nella squadra di Manuel Agnelli. Sul palco anche Jesse The Faccio e Alex Fernet, nomi in forte ascesa nel panorama indie nazionale.

Il secondo appuntamento, in programma per giovedì 27 giugno, vedrà protagonisti Tonino Carotone e Giulio Wilson con il loro spettacolo “Mondo DiVino”, una miscela esplosiva di cantautorato ironico e racconti poetici. Ad aprire la serata ci saranno i Slick Steve & The Gangsters, band bresciana nota per l’inconfondibile combinazione di swing, rock’n’roll e atmosfere circensi.

Danielle

Giovedì 4 luglio spazio alla fusione tra rock e pop: sul palco i Gazebo Penguins, band cult dell’alternative italiano, affiancati da Albe, ex concorrente di “Amici”, e dal trio Gli Elettrica, che porteranno la loro energia fatta di distorsioni, indie e romanticismo.

La serata del 15 luglio avrà come assoluto protagonista Morgan, in concerto con l’Orchestra Sinfonica Federiciana di Bisceglie, diretta dal maestro Valentino Corvino. Un viaggio musicale tra pop e sinfonico, con rivisitazioni orchestrali dei grandi classici e brani originali per un’esperienza artistica immersiva.

Gran finale lunedì 12 agosto con una notte dedicata al rap contemporaneo: sul palco Silent Bob & Sick Budd, duo rivelazione della nuova scena urban, noto per le sonorità cupe e il potente mix tra blues e trap.

Al termine di ogni live, l’area piscina della Svevarena ospiterà i DJ set degli aftershow con nomi come DJones, Marco Cassanelli, Misspia, Tommi Sgarangella e altri ospiti speciali.

I biglietti per i concerti sono acquistabili su Ticketone e presso i rivenditori autorizzati. Un’occasione imperdibile per vivere la musica dal vivo in uno dei contesti più suggestivi dell’estate pugliese.