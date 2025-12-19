Mostra presepi artigianali, la Pro Loco Bisceglie chiama a raccolta gli appassionati

Torna anche quest’anno la mostra di presepi artigianali ideata e organizzata dalla Pro Loco Unpli di Bisceglie che celebra la creatività e il talento di chi realizza presepi fatti homemade.

La call è ancora aperta: c’è tempo fino al 21 dicembre per candidarsi.

Basta ritirare il modulo nella sede in Via Cardinale Dell’Olio, 28 a Bisceglie.

La mostra, patrocinata dalla Città di Bisceglie, si terrà presso la chiesa di san Luigi in via Giulio Frisari n. 14 dal 22 dicembre al 6 gennaio e sarà aperta al pubblico dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 21:00.

Inaugurazione lunedì 22 dicembre alle 17:30.

La cerimonia di premiazione si terrà il 6 gennaio 2026. Sarà premiato il presepe più creativo e originale.

Per maggiori informazioni: 3756080796 – info@prolocobisceglie.it