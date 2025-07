“Morricone Story”, a Bisceglie concerto tributo dell’Orchestra Sinfonica Federiciana

La magia delle colonne sonore di Ennio Morricone rivivrà a Bisceglie in una serata speciale: il 31 luglio la SvevArena ospiterà “Morricone Story”, un concerto tributo a cura della Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana.

Protagonista della serata sarà l’intera Orchestra Sinfonica Federiciana, accompagnata dalla voce del soprano Daniela Diomede e dalla narrazione di Giulia Baldini. In programma un viaggio musicale tra i più iconici capolavori del maestro Morricone, da “C’era una volta in America” a “Mission”, da “The Untouchables” a “Nuovo Cinema Paradiso”, per un’immersione totale nel mondo sonoro che ha segnato indelebilmente la storia del cinema internazionale.

Lo spettacolo non si limita a essere una semplice esecuzione orchestrale, ma promette un’esperienza emozionale profonda, pensata per toccare le corde della memoria e della passione attraverso la musica. Il progetto rientra nella programmazione culturale estiva promossa dalla Fondazione stessa, ed è completamente indipendente da altri eventi similari che, nello stesso periodo, si terranno in città.

I biglietti per “Morricone Story” sono già in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati. Acquisto biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/morricone-story