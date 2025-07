Morgan in concerto alla Svevarena con l’Orchestra Sinfonica Federiciana

Sarà Morgan il protagonista del nuovo appuntamento del Music 4Ever Festival, in programma martedì 15 luglio alle ore 21 alla Svevarena di Bisceglie. L’artista milanese si esibirà in un live sinfonico, affiancato dall’Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta per l’occasione dal maestro Valentino Corvino. Un evento che si preannuncia unico, dove la potenza della musica orchestrale incontrerà la poesia inquieta e visionaria del poliedrico Marco Castoldi.

Musicista, autore, compositore e provocatore, Morgan ha attraversato decenni di musica italiana fondendo rock alternativo, sperimentazione e cultura alta. Dalla fondazione dei Bluvertigo ai suoi acclamati lavori da solista, passando per collaborazioni con Battiato e Ruggiero, fino ai suoi successi televisivi come coach di “X Factor”, l’artista porterà sul palco il meglio del suo repertorio. L’esibizione sarà impreziosita da arrangiamenti sinfonici inediti dei suoi brani più iconici e da omaggi a classici della musica italiana e internazionale.

L’Orchestra Sinfonica Federiciana, nata a Bisceglie nel 2024, rappresenta un progetto ambizioso di crescita musicale e culturale, volto a valorizzare i giovani talenti della sesta provincia pugliese. Sotto la guida del maestro Corvino, noto per la sua capacità di coniugare elettronica, musica classica e teatro, l’ensemble promette di trasformare il concerto in un’esperienza sonora raffinata e coinvolgente.

Il Music 4Ever Festival è ideato da Andrea Maria Cignarelli (in arte Andrew Swan) e organizzato da Gs23 Eventi. I biglietti sono disponibili online su www.svevarena.it e sul circuito Ticket One.