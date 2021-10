Mirko Signorile presenta a Bisceglie il libro musicale “Oceano”

Oggi, sabato 2 ottobre, alle ore 17.15 e 18.45, nella caratteristica cornice di Palazzo VivesFrisari, il pianista Mirko Signorile presenterà al pubblico di Bisceglie “Oceano”.

L’ultimo lavoro artistico raccolto in un libro musicale, sembra parafrasare la poesia di Kahil Gibran, attraverso melodie delicate e suggestive a allo stesso tempo potenti e profonde. Edita dalla Florestano Edizioni, l’opera comprende il singolo “A part of me” il cui videoclip è stato realizzato dal regista vincitore del David di Donatello del 2000, Alessandro Piva.

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2021/07/pug-a-part-of-me-mirko-signorile-2954b6a6-f439-4e59-b753-129823c1a60f.html

Il primo dei due appuntamenti pomeridiani vedrà fra i partecipanti gli studenti della sezione musicale della Scuola Monterisi, i pianisti delle associazioni “Musicainsieme” di Molfetta e “Scuola Domenico Sarro” di Trani che, grazie alla complicità della Prof.ssa Cecilia Gigante e del Maestro Nico Arcieri di Bisceglie, si misureranno con alcuni brani tratti da “Oceano”, intessendo un dialogo musicale attorno a un libro pregno dei linguaggi di uno spazio sonoro dove la parola lascia all’ascolto l’incontro più intimo con l’altro.

Prevista la presenza del Sindaco Angelantonio Angarano e dell’Assessore alla Cultura Loredana Bianco. L’evento, a partecipazione gratuita, è patrocinato dal Comune di Bisceglie. Nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa anti Covid è necessaria la prenotazione tramite il link https://www.artevives.it/prodotto/mirko-signorile-presenta-oceano-libro-musicale/