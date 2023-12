Miky Di Corato racconta la sua “Grande Avventura” alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Lo scrittore andriese Miky Di Corato è stato ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per raccontare la sua “Grande Avventura”, quel viaggio fra cuore e mente che dà il titolo al suo primo libro pubblicato da EtEt Edizioni. Un’agile raccolta di riflessioni e peregrinazioni del pensiero, suddivise in capitoli che possono anche essere letti autonomamente e nell’ordine che si desidera, ma accomunati tutti da una profonda forza d’animo che emerge dietro ogni parola.

Il libro di Miky Di Corato si nutre di una genuina passione per la scrittura, una pratica che lo stesso autore non ha timore a definire “terapeutica” e che ha cominciato ad utilizzare ormai tanti anni fa, da redattore del portale online Odysseo, per raccontare storie in grado di abbattere le barriere della disabilità, i muri che ci allontanano dagli altri, trovando nella scrittura uno strumento potente per interagire con il mondo, denunciare le ingiustizie e coltivare le proprie passioni.

Nel corso della serata l’autore ha dialogato con Mina Rutigliano, anche lei redattrice del sito Odysseo, sul quale Miky ha mosso i suoi primi passi da scrittore. Un’esperienza per il quale si dice grato e che gli ha fatto capire quanto amici e familiari siano mattoni fondamentali nella costruzione di una propria identità personale, aiutandolo a comprendere e abbracciare la ricca diversità che lo caratterizza.